هشدار سطح نارنجی با توجه وزش باد شدید و خیلی شدید و گرد و خاک و کاهش دید افقی برای نیمه شرقی خراسان جنوبی تا اوایل وقت پنجشنبه همچنان پابرجاست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و متاثر از اختلاف فشار حاکم در نقشه‌های سطح زمین تا روز پنج شنبه وزش باد شدید در برخی نقاط خیلی شدید و گرد و خاک برای بعضی ساعات به خصوص در نیمه شرقی استان سبب کاهش دید میزان افقی و کیفیت هوا خواهد شد.

لطفی افزود: در مناطق مستعد مانند مرز شرقی و نواحی جنوب شرق استان و نقاطی از بخش مرکزی طوفان گرد و خاک با احتمال بروز خسارت هم قابل پیش بینی است.

وی گفت: به لحاظ دمایی روند افزایش نسبی دمای هوا تا شنبه هفته بعد در استان انتظار می‌رود که باعث وقوع بیشینه‌هایی حدود ۴۰ درجه و بالاتر از ۴۰ درجه سلسیوس از اواخر و طی هفته آینده خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان افزود: هشدار سطح نارنجی هم که در خصوص وزش باد در نیمه شرقی و هشدار زرد در نیمه غربی صادر شده تا اوایل وقت پنجشنبه اعتبار دارد.

لطفی با اشاره به هشدار سطح زرد برای افزایش مصرف حامل‌های انرژی از روز پنجشنبه نیز گفت: اطمینان به استحکام سازه‌های موقت، از جمله سازه‌های تبلیغاتی، پوشش گلخانه ها، تکایا و موکب‌های عزاداری، گذاشتن قیم کنار نهال‌های جوان، عدم حضور بیماران تنفسی وافراد سالخورده و کودکان در ساعات ٱلودگی در فضا‌های باز، احتیاط در تردد‌های بین شهری، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه کاره و احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، صرفه جویی در مصرف آب و برق، عدم به کار گیری وسایل پر مصرف برقی در ساعات اوج مصرف، کنترل سامانه‌های سرمایشی در سالن‌های پرورشی، تنظیم دما و رطوبت در گلخانه ها، مرغداری ها، دامداری‌ها و تامین انرژی جایگزین برق در گلخانه‌ها و سالن‌های پرورشی توصیه شده است.

وی گفت: صبح امروز خنک‌ترین ایستگاه استان علی آباد زارعین با کمینه دمای ۱۹ درجه و روز گذشته طبس با بیشینه دمای ۴۴ درجه گرمترین ایستگاه استان بوده است.

تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۲۱ و ۳۴ درجه سلسیوس و همچنین بیشترین سرعت وزش باد در روز گذشته در ایستگاه بندان با ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.