در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی
اعمال محدودیتهای ترافیکی در مشهد از ساعت ۱۳ امروز، دوم تیرماه
محدودیتهای ترافیکی روزهای تاسوعا و عاشورا در مشهد، از ساعت ۱۳ امروز،دوم تیرماه اعمال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: همزمان با برگزاری آیینهای سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی تردد خودروها در هفت خیابان اصلی مشهد با محدودیت همراه خواهد بود.
سرهنگ احمدنوری افزود: این محدودیت از امروز سه شنبه دوم تیرماه تا پایان سوگواری عاشورا در روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.
وی ادامه داد: براین اساس تردد خودروها در خیابانهای توحید از میدان توحید تا میدان شهدا، شیرازی از میدان شهدا به سمت حرم مطهر، نواب صفوی از میدان پنجراه تا حرم مطهر، امام رضا (ع) از میدان بسیج تا میدان بیت المقدس، بلوار طبرسی از تقاطع شهید گمنام تا حرم مطهر، خیابان شهید اندرزگو از تقاطع شهید اندرزگو تا میدان بیت المقدس و خیابان آیت الله بهجت از تقاطع زرینه تا چهارراه شهدا ممنوع است.
رئیس پلیس راهور مشهد گفت: وسایل نقلیه متوقف شده در این معابر از ساعت ۲۴ روز سه شنبه تا پایان آیینهای سوگواری به پارکینگ منتقل خواهند شد بنا براین همشهریان خواسته میشود از توقف و پارک خودرو در این مسیرها خودداری کنند.