همدلی ملت و دولت بیش از پیش موجب تداوم و حفظ و بقاء نظام جمهوری اسلامی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرماندار کاشان در جمع اساتید دانشگاه کاشان با اشاره به آتش بس ۶۰ روزه و تفاهم انجام شده گفت: دشمن همیشه در کمین نظام جمهوری اسلامی و در حال حاضر نیز انسجام و همدلی ملت و دولت بیش از پیش موجب تداوم و حفظ و بقاء نظام جمهوری اسلامی شده است.

مجتبی راعی نقش دانشگاه‌ها را در این شرایط مدیریت جنگ و کاهش آسیب‌ها حائز اهمیت دانست و افزود: نیروی انسانی بزرگترین سرمایه است و نقش بخش‌های اجتماعی و آموزشی به‌ویژه مدارس و دانشگاه‌ها به عنوان منابع تحول‌آفرین و سرمایه اصلی نیرو‌های انسانی بسیار مهم است.

وی گفت: در این شرایط صلح و آماده بودن برای هرگونه تحرک دشمن، با حفظ وحدت و اعتماد مردم به نظام و به کارگیری نهاد‌های مسئول، می‌تواند در تصمیمات فردی و جمعی تأثیرگذار باشد.

بهزاد سلطانی رئیس دانشگاه کاشان نیز، میدان، مذاکرات، مردم و دولت را ستون اصلی تاب آوری کشور در این ایام جنگ عنوان کرد و گفت: اگر این ۴ ضلع و ستون اصلی شکل نمی‌گرفت کشور با مشکل مواجه می‌شد.