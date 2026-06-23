پیام تسلیت درپی درگذشت پدر شهیدان مشهدالکوبه فراهانی
مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ در پیامی درگذشت پدر شهیدان مشهدالکوبه فراهانی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت پدر شهیدان مشهدالکوبه فراهانی را تسلیت گفت.
بسماللهالرحمنالرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
در ایام حزن و ماتم حضرت سیدالشهدا (ع)، درگذشت مرحوم حاج محمدباقر رمضانی (مشهدالکوبه فراهانی)، پدر گرانقدر شهیدان والامقام علیرضا و غلامرضا مشهدالکوبه فراهانی، موجب اندوه و تأثر گردید.
بیتردید پدران شهیدان، ستونهای استوار فرهنگ ایثار و شهادتاند؛ بزرگمردانی که با صبر و ایمان، نام خویش را در امتداد راه سرخ عاشورا جاودانه ساختهاند و ثمره عمرشان را در راه اعتلای اسلام و میهن تقدیم داشتهاند.
اینجانب این مصیبت را به خاندان معزز آن مرحوم و جامعه بزرگ ایثارگری تسلیت عرض نموده، از درگاه حضرت حق برای آن فقید سعید علو درجات و همنشینی با سید الشهدا (ع) و فرزندان شهیدش و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
عباسعلی رضایی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ