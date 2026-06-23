به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با سه شنبه (۲ تیر) محمود شرف‌الدینی سرپرست هیئت عزاداران حسینی «عاشقان نینوا بلوار باهنر کوی امیرالمؤمنین (ع)» به همراه جمعی از اعضا و سینه‌زنان این هیئت با حضور در دفتر ستاد مردمی دیه استان یزد، مبلغ ۳۵ میلیون تومان را برای مشارکت در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اهدا کرد.

سرپرست این هیئت با اشاره به تداوم این اقدام خداپسندانه گفت: فرهنگ کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در سال‌های اخیر در میان هیئت‌های مذهبی استان یزد گسترش یافته و هیئت عاشقان نینوا نیز برای سومین سال متوالی بر خود وظیفه دانست تا در کنار برپایی مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع)، سهمی در بازگرداندن یک زندانی نیازمند به آغوش خانواده داشته باشد.

وی افزود: نذورات و کمک‌های مردمی این هیئت با نیت گره‌گشایی از مشکلات خانواده‌های زندانیان جرائم غیرعمد جمع‌آوری شده و امیدواریم این حرکت حسینی زمینه‌ساز آزادی هرچه بیشتر زندانیان نیازمند باشد.

هیئت عزاداران حسینی «عاشقان نینوا بلوار باهنر» در سال‌های گذشته نیز با مشارکت در پویش نذر آزادی، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد سهیم بوده و هر ساله در روز عاشورا پیش از آیین سنتی نخل‌برداری، مراسم گلریزان ویژه آزادی زندانیان را برگزار می‌کند.