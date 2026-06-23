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مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از اجرای طرح ساماندهی آرشیو سازمان ملی زمین و مسکن در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اصغر کشوریان گفت: در قالب این طرح هزار و ۶۰۱ مورد پرونده و اسناد مرتبط با حوزههای مختلف از ابتدای سال تا کنون آرشیو شده است.
وی بیان کرد: در راستای نظمبخشی به اسناد و پروندههای مرتبط با سازمان ملی زمین و مسکن و تسهیل دسترسی به اطلاعات، طرح ساماندهی آرشیو در اداره کل راه و شهرسازی استان اجرا شد.
کشوریان افزود: در قالب این طرح هزار و ۶۰۱ مورد پرونده و اسناد مورد بررسی، دستهبندی و آرشیو قرار گرفت که این اقدام نقش مهمی در ارتقای نظام مستندسازی، نگهداری صحیح اسناد و تسریع در روند پاسخگویی به مراجعات و مکاتبات اداری دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: در این فرآیند، اسناد و پروندههایی که از سوی کارگزار از اداره ثبت دریافت شده بود، همچنین پروندههای مرتبط با طرح جوانی جمعیت، نهضت ملی مسکن، اراضی تصرفی و پروندههای مربوط به کمیسیون ماده ۱۲ ساماندهی و در آرشیو نگهداری شد.
کشوریان با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح اسناد در دستگاههای اجرایی بیان کرد: ساماندهی آرشیو علاوه بر حفظ و صیانت از اسناد و مدارک، امکان دسترسی سریعتر به اطلاعات مورد نیاز در تصمیمگیریهای اداری و برنامهریزیهای آینده را فراهم میکند.
وی گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با هدف ارتقای نظم اداری و بهبود فرآیندهای کاری، برنامه ساماندهی و بهروزرسانی آرشیو اسناد را به صورت مستمر دنبال خواهد کرد.