مطابق بررسی‌ها به دلیل تداوم جریانات شرقی در بیابان‌های نواحی مرکزی کشور پتانسیل خیزش و انتقال گردوخاک از این نواحی به مناطق همجوار از جمله بخش‌هایی از استان به ویژه مناطق شمال شرق و مرکز استان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: وضعیت آسمان استان طی امروز در ساعات صبح صاف و ساعات بعدازظهر همراه با افزایش ابر گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود.

مرادی افزود: از لحاظ دمایی بررسی‌ها نشان دهنده ماندگاری هوای گرم تا فردا چهارشنبه می‌باشد، اما پس از آن دمای هوا طی روز‌های پایانی هفته مقداری کاهش خواهد یافت.

تا روز‌های ابتدایی هفته آینده در مناطق شمال شرق استان (مناطق شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه) وزش باد‌های نسبتا شدید در ساعات شب پیش بینی می‌شود که احتمال خیزش گردوخاک محلی در این مناطق طی این مدت وجود دارد.

به جز این از فردا تا اواسط هفته آینده وضعیت هوای استان عمدتا صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.