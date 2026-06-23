شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی در راستای پایش دقیق‌تر مصرف و مدیریت شبکه، نصب ۲ هزار کنتور هوشمند و تعویض ۱۵۴ هزار کنتور را در دستور کار امسال خود قرار داده است. در حالی که مدیرعامل این شرکت از تأمین پایدار آب خبر می‌دهد، اصلاح ۲۰۰ کیلومتر شبکه توزیع و ساماندهی بیش از ۶ هزار انشعاب غیرمجاز نیز برای عبور بی‌دغدغه از تابستان پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه تأمین آب شرب پایدار نیازمند مدیریت هوشمند است، افزود: در سال جاری، هوشمندسازی ۲ هزار کنتور، نصب ۱۵۴ هزار کنتور جدید و تعمیر ۳۷ هزار کنتور معیوب در برنامه عملیاتی این شرکت قرار دارد.

او با ابراز نگرانی از روند مصرف آب در استان، اضافه کرد: متأسفانه در برخی مناطق شاهد استفاده از آب آشامیدنی برای مصارف غیرضروری مانند شست‌وشوی خودرو و معابر یا آبیاری صیفی‌جات هستیم؛ این در حالی است که اصلاح الگوی مصرف تنها راه عبور از تنش‌های آبی فصل گرماست.

نجفی در خصوص اقدامات فنی برای بهبود شبکه آبرسانی استان با طول حدود ۲۰ هزار کیلومتر، گفت: علاوه بر نشت‌یابی ۷ هزار مترمربع از مخازن، اصلاح ۲۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع و استانداردسازی انشعابات ۱۱ هزار مشترک در دستور کار است.

همچنین، ساماندهی ۶ هزار و ۴۰۰ انشعاب غیرمجاز با هدف برقراری عدالت در توزیع و کاهش هدررفت منابع، به‌جد دنبال می‌شود.

مدیرعامل آبفای استان با اشاره به چالش ناترازی انرژی و تأثیر آن بر ایستگاه‌های پمپاژ آب، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از افت فشار در زمان قطعی برق، ۱۸ دستگاه دیزل‌ژنراتور جدید وارد مدار شده است تا پایداری خدمات در تأسیسات حیاتی تضمین شود.

او در پایان با اشاره به پوشش خدمات‌رسانی به ۲ هزار و ۱۰۰ روستا از مجموع ۲ هزار و ۸۰۰ روستای استان، از عموم هم‌استانی‌ها درخواست کرد با پرهیز از اسراف و رعایت الگوی مصرف، خدمت‌گزاران خود را در مسیر حفظ منابع ارزشمند آبی یاری کنند.