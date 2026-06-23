معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: پنج ورزشکار از کیش برای شرکت در رقابت‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: ۵ ورزشکار از کیش برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ انتخاب شدند و ۳ ورزشکار دیگر نیز در جمع گزینه‌های انتخاب در فهرست نهایی و اعزام تیم ملی قرار گرفته‌اند.

علی کتابفروش به عنوان عضو هیئت داوری مسابقات آسیایی، سمیه چراغی به عنوان سرمربی تیم ملی ترامپولین بانوان، ماهان بارژنگ به عنوان سرمربی ترامپولین مردان، مجید خوبیاری به عنوان داور ووشو و فرشته اقتداری به عنوان بازیکن تیم ملی اسکواش برای حضور در بازی های آسیایی انتخاب شدند.

بهاره مصلایی، محمد سعیدآبادی و آرتین آردین زاده نیز از دیگر ورزشکاران کیش برای قرار گرفتن در فهرست نهایی تیم ملی و اعزام به این مسابقات شانس دارند.