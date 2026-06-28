ثبت ۶۶ مورد اعلام جرم علیه صنایع آلاینده و تشکیل ۱۵۵ پرونده در حوزه محیط زیست طبیعی، بخشی از اقدامات حفاظتی در استان زنجان طی سال گذشته بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان گفت:در سال گذشته ۶۶ مورد اعلام جرم علیه واحد‌های تولیدی و آلاینده‌های صنعتی ثبت شد تا جلوی آلودگی هوا، تخریب خاک و محیط زیست گرفته شود.

سید رضا موسوی افزود:از این تعداد ۲۴ پرونده مربوط به آلودگی هوا، ۲۳ پرونده دفع غیر اصولی پساب، دو پرونده آلودگی خاک و ۱۷ پرونده دفع غیر اصولی پسماند بوده است.

موسوی با بیان اینکه با استقرار صنایع و توسعه صنعتی برخی چالش‌ها از جمله آلودگی‌های زیست محیطی بروز می‌یابد، افزود: تعداد صنایع آلاینده مشمول ماده ۲۷ قانون مالیات ارزش افزوده در استان زنجان طی سال ۱۴۰۳، ۳۳۷ مورد و در سال گذشته ۴۵۷ مورد گزارش شد که این افزایش به دلیل پایش‌های مستمر و پیگیری‌های محیط زیست بوده است.

وی گفت: همچنین در این مدت، در محیط زیست طبیعی نیز ۱۵۵ مورد اعلام جرم صورت گرفت که از این تعداد ۹۹ پرونده مربوطه به شکار و صید غیر مجاز، ۴۹ پرونده مربوط به تصرفات اراضی ملی، پنج پرونده قطع درختان، یک مورد حفر غیر مجاز چاه و یک پرونده تعلیف غیر مجاز بوده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه صنعتی، معدنی، گردشگری و کشاورزی، گفت: این ظرفیت‌ها لزوم توجه به حفاظت از محیط زیست را ضروری کرده است.

وی گفت:در حوزه حفاظت محیط زیست طبیعی، چهار منطقه به‌عنوان پشتوانه‌های تنوع زیستی در استان ثبت شده که طبق قوانین و مقررات برای صیانت و حفاظت از تنوع زیستی آنها تلاش می‌کنیم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه این مناطق با تهدیداتی جدی مانند کاربری‌های غیرمجاز و استفاده‌های معدنی ناسازگار با محیط زیست روبه‌رو هستند، افزود: همین مساله منجر به جزیره‌ای شدن این مناطق، کاهش تنوع زیستی و در نهایت از بین رفتن سرمایه‌های طبیعی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه برای حفاظت از محیط زیست باید همه پای کار باشند، اظهار داشت: بدون همکاری و هم افزایی دستگاه‌های متولی امر توفیق کمتری در این زمینه حاصل می‌شود.

استان زنجان حدود یک هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارد.