در پی تشدید بازرسی‌های بهداشت محیط، حدود ۶ تن و نیم مواد غذایی غیرقابل مصرف در شهرستان خرمشهر شناسایی و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس مرکز بهداشت خرمشهر گفت: در جریان اجرای طرح تشدید بازرسی اصناف تحت پوشش در خردادماه، مقادیر قابل‌توجهی از انواع محصولات غذایی فاسد و تاریخ‌گذشته کشف شد که با نظارت کارشناسان مرکز بهداشت از چرخه توزیع و مصرف خارج شدند.

خالد عیاشه افزود: در همین راستا یک واحد اغذیه‌فروشی نیز به دلیل رعایت‌نکردن موازین بهداشتی و مشاهده موارد غیرمجاز توسط کارشناسان بهداشت محیط تعطیل شد.

او با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان گفت: اقدامات نظارتی مرکز بهداشت با هدف پیشگیری از بروز تخلفات انجام می‌شود.

او از شهروندان خواست هرگونه تخلف بهداشتی را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان پیگیری شود.