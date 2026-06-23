برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در محله تهرانسر برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در محله تهرانسر برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در محله تهرانسر برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در محله تهرانسر برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در محله تهرانسر برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم در محله تهرانسر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله و گرامیداشت شهدای جنگ تحمیلی سوم شهرک سینا در محله تهرانسر برگزار شد.

در این مراسم معنوی که با حضور سوگواران حسینی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد، عباسعلی رضایی ، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، با اشاره به جایگاه رفیع شهیدان، گفت: فرهنگ ایثار و شهادت، امتداد نهضت عاشورا است و امروز امنیت، عزت و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی مرهون خون پاک همین دلاورمردانی است که با تأسی به سیره اباعبدالله الحسین (ع)، جان خود را در طبق اخلاص نهادند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن ادای احترام به مقام شامخ «جنگ رمضان» در شهرک سینا تهرانسر، خاطرنشان کرد: شهیدان جنگ تحمیلی سوم با نثار خون خود، درس ایستادگی و مقاومت را به نسل‌های آینده آموختند. این شهدا با بصیرت و آگاهی در مسیر ولایت گام برداشتند و از «قائد امت»، امام شهید خامنه‌ای که علمدار این راه شدند، درس فداکاری گرفتند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، خدمت به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را وظیفه‌ای خطیر خواند و تصریح کرد: مسئولان و خادمان این حوزه، نوکری برای این عزیزان را از سر صدق و عشق انجام می‌دهند. خانواده‌های شهدا چشم و چراغ این ملت هستند و خدمت‌رسانی بی‌منت به آنان، افتخاری است که نصیب ما شده است.

گفتنی است در این آئین از خانواده‌های معزز شهیدان (وصالی، دلشاد، فیض‌اله‌زاده، آمارلوئی، کرم‌خانی، آقایی و محمدی) تجلیل بعمل آمد.