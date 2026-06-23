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مدیرکل حوزه وزارتی وزیرعلوم، تحقیقات وفناوری در مراسم تکریم ومعارفه رییس دانشگاه سیستان وبلوچستان از نقش پذیری اجتماعی دانشگاه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، احمدرضا خضری با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه افزود: پرورش دانشجوی مهارت محور وتاثیرگذار وهمچنین حل نظام مسایل جامعه از اهداف وبرنامههای پیش رو است.
وی ادامه داد: این نقش آفرینی در استان سیستان وبلوچستان با ارایه راه حلهای کارشناسی در خصوص ظرفیتهای مرزی، زیست محیطی، آب وسایربخشهای مرتبط صورت میگیرد.
غلام رضا زمانیان سرپرست دانشگاه سیستان وبلوچستان هم گفت: باایجاد کارگروههای فعال، مسائل ونیازهای استان را بررسی وبرای آنها راه حلهای کارشناسی لازم را در تعامل با دستگاههای اجرایی ارایه میکنیم.
در این مراسم که با سخنرانی تعدادی از مسئولان ونمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی همراه بود از خدمات ودستاوردهای دکتر غلامرضا رضایی رییس پیشین دانشگاه تکریم وغلامرضا زمانیان بعنوان سرپرست دانشگاه سیستان وبلوچستان معرفی شد.