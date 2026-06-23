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مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: بازاریان و اصناف استان در خط مقدم جهاد اقتصادی حضوری فعال دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در بازدید میدانی از بازار اهواز که مجتبی یوسفی ، نماینده مردم اهواز ، باوی ،حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی حضور داشت ، ضمن تجلیل از فعالان اصناف ضمن گرامیداشت روز اصناف افزود: بازاریان و اصناف خوزستان در تمامی شرایط سخت، اعم از بحرانهای اقتصادی و دوران جنگ، همواره با حفظ انصاف و خدمترسانی صادقانه به مردم، در خط مقدم ایستادگی اقتصادی حضور داشتهاند
وی با اشاره به رویکرد ادارهکل صمت خوزستان در حمایت از حقوق اصناف و مصرفکنندگان، ادامه داد: هدف ما در این بازدید، نه تنها تبریک این روز، بلکه شنیدن بیواسطه دغدغهها و چالشهای بازاریان عزیز است. تلاش داریم با تعامل سازنده با اتحادیهها و تشکلهای صنفی، موانع موجود بر سر راه فعالیتهای تجاری را کاهش دهیم تا شاهد رونق بیش از پیش بازار در سطح استان باشیم
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان در پایان با خداقوت به کسبه شریف اهواز، بر ضرورت تداوم فرهنگ اخلاقمداری و انصاف در بازار تأکید کردو ابراز امیدواری کرد که با همافزایی میان دولت و بخش خصوصی، شاهد ثبات و آرامش بیشتر در فضای کسبوکار استان خوزستان باشیم.
در این بازدید ، مدیر کل صمت استان با اهدای لوح تقدیر از فعالان اصناف اهواز تجلیل کرد.