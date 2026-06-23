پخش زنده
امروز: -
اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان ویژه برنامههای تاسوعا و عاشورای حسینی در بندرعباس را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مدیر کل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: در تاسوعای حسینی هیئتهای مذهبی و سوگوار در بوستان غدیر بندرعباس؛ زیر پرچم برای سرور و سالار شهیدان عزاداری میکنند.
حجت السلام والمسلمین غلامعلی کاظمی افزود: مراسم روز عاشورا نیز در حرم مطهر امام زاده سید مظفر (ع)، امام زاده شاه محمد تقی (ع) و مسجد جامع برگزار میشود.
وی به برگزاری مراسم شام غریبان در همه هیئتهای بندرعباس اشاره کرد و گفت: شام غریبان بصورت متمرکز در گلزار شهدای بندرعباس برگزار میشود.
بیشتر بخوانید: پخش زنده عزاداریهای محرم در هرمزگان
رئیس ستاد اقامه نماز جمعه بندرعباس نیز گفت: نماز ظهر عاشورا به امامت آیت الله محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه در هرمزگان، در مسجد جامع بندرعباس برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین سعید فاطمی افزود: پس از نماز ظهر عاشورا نیز مراسم عزاداری و اطعام حسینی برگزار میشود.