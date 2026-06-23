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حسین افشین؛ معاون عملی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور با اشاره به ظرفیت بالای استان اردبیل گفت:استان اردبیل در پنانسیلهای محلی از جمله؛ کشاورزی، گردشگری سلامت، صنایع غذایی و انرژیهای تجدید پذیر با تمرکز بر روی انرژی گرمایی از ظرفیت بالایی برخوردار است و از این نظر باید به عنوان پایلوت ملی اقتصاد کشاورزی در اقتصاد دانش بنیان کشور انتخاب شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل نشست اساتید دانشگاههای استان اردبیل با معاون عملی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور در استانداری اردبیل با حضور استاندار و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اردبیل برگزار شد.
در این نشست اساتید دانشگاهها اقدامات انجام یافته در حوزه علم و فناوری و همچنین نیازمندیها در راستای رشد و توسعه استان را مطرح کردند.
حسین افشین؛ معاون عملی فناوری و اقتصاد دانشبنیان رییس جمهور هم با اشاره به ظرفیت بالای استان اردبیل گفت:استان اردبیل در پنانسیلهای محلی از جمله؛ کشاورزی، گردشگری سلامت، صنایع غذایی و انرژیهای تجدید پذیر با تمرکز بر روی انرژی گرمایی از ظرفیت بالایی برخوردار است و از این نظر باید به عنوان پایلوت ملی اقتصاد کشاورزی در اقتصاد دانش بنیان کشور انتخاب شود.
وی همچنین بهره مندی از مرزهای این استان را پلی بین ایران و جهان عنوان کرد و گفت: اردبیل میتواند در صادرات کل محصولات دانش بنیان کشور شناخته شود و نیاز است اساتید دانشگاهها نیز از ظرفیت دانشجویان ایرانی داخل و خارج کشورمان در حوزه علم و فناوری استفاده کنند.
حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، امروز دوم تیرماه ۱۴۰۵ با هدف بررسی ظرفیتهای فناورانه، بازدید از شرکتهای دانشبنیان و کمک به تقویت زیستبوم فناوری و نوآوری، در سفری یکروزه وارد استان اردبیل شد و مورد استقبال مسعود امامی یگانه، استاندار اردبیل، و جمعی از مسئولان استانی قرار گرفت.
بازدید از پارک علم و فناوری استان اردبیل و شرکتهای دانشبنیان مستقر در این مجموعه، نشست با نخبگان استان و حضور در جلسه ستاد اقتصاد دانشبنیان استان از برنامههای سفر افشین به اردبیل است.
بررسی ظرفیتهای علمی، فناورانه و دانشبنیان استان، گفتوگو با فعالان زیستبوم نوآوری و پیگیری برنامههای توسعه اقتصاد دانشبنیان از دیگر برنامههایی است که در این سفر انجام میشود.