رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی از اعمال محدودیت ترافیکی تاسوعا و عاشورا در بیرجند خبر داد.

اعلام محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در بیرجند

اعلام محدودیت‌های ترافیکی تاسوعا و عاشورای حسینی در بیرجند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرهنگ محمد رضا خسروی گفت: به منظور تسهیل در عبور و مرور، افزایش ضریب ایمنی برای عابرین و عزاداران حسینی و جلوگیری از مشکلات ترافیکی در ایام تاسوعا و عاشورا، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی به شرح ذیل اجرا خواهد شد.

مراسم شب تاسوعا

ممنوعیت توقف و تردد در کلیه مسیر‌های منتهی به مسجد امام حسین (ع) شامل: بیست متری دوم شرقی-خیابان شهید تیمورپور-شهید یحیی اسدزاده-خیابان شهید نوربخش-پاسداران ۱و۳- میدان قدس

مراسم صبح تاسوعا

ممنوعیت توقف و تردد از ساعت ۷ صبح در خیابان منتظری-خیابان حکیم نزاری-خیابان شهید کوشه‌ای و میدان شهدا

مراسم بعداز ظهر تاسوعا

ممنوعیت توقف و تردد از ساعت ۱۶ در خیابان جمهوری حدفاصل میدان امام (ره) تا میدان امام حسین (ع) و بالعکس

مراسم شب عاشورا

(الف) - ممنوعیت تردد در کلیه مسیر‌های منتهی به دارالشفای حضرت فاطمه زهرا (س) -شامل: خیابان جمهوری- سه راهی اسدی- میدان طالقانی -خیابان شهید مطهری وکوچه‌های منتهی به دارالشفاء- کوچه انقلاب ۶ (مطهری ۹ کوچه مسجدآیتی)

(ب) -توقف وسایل نقلیه در خیابان شهید مطهری از ساعت ۱۸ ممنوع خواهد بود.

مراسم روز عاشورا

۱- میدان شهدا-خیابان منتظری

۲- خیابان طالقانی – کوچه طالقانی ۹ (کوچه بیمارستان)

۳- چهارراه انقلاب- خیابان انقلاب-میدان امام حسین (ع)

۴- میدان امام ره– خیابان جمهوری تا میدان امام حسین (ع)

۵- خیابان مطهری –سه راهی اسدی

۶- خیابان موسی بن جعفر-بلوار حضرت ابوالفضل (ع)

ممنوعیت تردد و توقف وسایل نقلیه خواهند داشت ضمن اینکه بلوار پیامبر اعظم (ص) و پارکینگ‌های حاشیه‌ای بهشت متقین سرتاسر محل پارک خودرو‌ها خواهد بود.

سرهنگ خسروی افزود: به شهروندان توصیه می‌شود در زمان اعمال محدودیت‌های ترافیکی از خیابان‌های مجاور و جایگزین جهت تردد استفاده کنند.

وی در پایان از هیئت‌های مذهبی خواست به منظور ایمنی عزاداران در دسته‌های عزاداری از انتظامات نیز استفاده کنند.