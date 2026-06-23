به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،هادی رجائی نیا در این نشست با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون، ۴ هزار و ۴۴۹ بازرسی از واحد‌های صنفی، تولیدی و توزیعی انجام شده است، گفت: در این مدت ۹۲۵ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۵۱۶ میلیارد ریال تشکیل شد که این آمار بیانگر استمرار نظارت‌ها و برخورد قاطع با تخلفات در استان است.

وی حفظ آرامش بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان برشمرد و افزود: در تامین کالا ها‌ی اساسی بازار مشکلی وجود ندارد و ذخایر نیز اطمینان بخش است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با بر برنامه ریزی مناسب، دقیق و مدیریت شده در راستای تامین اقلام اساسی و مورد نیاز هیات‌های مذهبی و تسهیل دریافت آن تاکید کرد.

رجائی نیا در پایان با بررسی قیمت شیر خام و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر قیمت‌گذاری این محصول گفت: نظر به تعیین و ابلاغ قیمت شیر خام در سال ۱۴۰۵ توسط وزارت جهاد کشاورزی به میزان ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان، با احتساب هزینه‌های تبعی، قیمت شیر خام در خراسان شمالی برای مصرف کننده نهایی ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین و مصوب شد.