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شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اجرای برنامههای گسترده در قالب «طرح مهتاب»، از تعویض ۷ هزار کنتور، تبدیل ۲۵۴ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و نصب دهها هزار کنتور هوشمند در بخشهای اداری، تجاری و کشاورزی خبر داد. این اقدامات با هدف کاهش تلفات انرژی و ارتقای سطح پایداری شبکه در سراسر استان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی، در حاشیه ششمین مانور «طرح مهتاب»، از پیشرفت چشمگیر برنامههای اصلاح و مدیریت شبکه با هدف کاهش تلفات انرژی و ارتقای پایداری شبکه خبر داد.
طاهر کیامهر، با اشاره به اقدامات عملیاتی در قالب طرح مهتاب اظهار داشت: از آغاز این طرح تاکنون ۷ هزار کنتور در سطح استان تعویض شده و با هدف کاهش ۲ درصدی تلفات انرژی، گروههای عملیاتی بهطور مستمر در حال بازرسی فنی و استانداردسازی شبکههای توزیع هستند.
وی همچنین از تبدیل ۲۵۴ کیلومتر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار برای بهبود پایداری شبکه و پایش ۱۸ هزار حلقه چاه کشاورزی خبر داد.
او در بخش هوشمندسازی افزود: تاکنون فرایند نصب کنتورهای هوشمند در بخشهای مختلف با موفقیت انجام شده است؛ بهطوری که ۲ هزار و ۲۵۲ کنتور در بخش اداری، ۲۷ هزار کنتور در بخش تجاری و ۱۷ هزار و ۲۹۷ کنتور در بخش کشاورزی عملیاتی شدهاند. همچنین در حوزه توسعه فروش، از هدفگذاری ۱۰ هزار انشعاب، تاکنون ۹ هزار و ۳۶۵ مورد با موفقیت واگذار شده است.
ابراهیم عقابی، معاون فروش و خدمات مشترکین، با اشاره به نتایج ملموس طرحهای مدیریت مصرف، گفت: اقدامات کنترلی در قالب طرح مهتاب منجر به کاهش حدود ۵ درصدی پیک مصرف نسبت به سال گذشته شده است.
وی با تشریح وضعیت نظارت بر دستگاههای دولتی افزود: در حال حاضر برای ۲ هزار و ۲۰۱ دستگاه اجرایی استان کنتور هوشمند نصب شده است که بر اساس دستورالعملها، موظف به کاهش مصرف ۳۰ درصدی در ساعات اداری و ۶۰ تا ۷۰ درصدی پس از ساعات اداری هستند. عقابی تأکید کرد که در روز ۳۱ خرداد، ۶۶۳ دستگاه اجرایی به دلیل عبور از سقف مصرف قراردادی، مشمول محدودیت شده و برق آنها از طریق لیمیترها بهمدت ۱۵ دقیقه قطع شده است.
عقابی همچنین در پایان با اشاره به مبارزه با سرقت انرژی، از شناسایی و ساماندهی بیش از ۵ هزار انشعاب غیرمجاز در سطح استان خبر داد که اکنون با نصب کنتور، امکان رصد و مدیریت دقیق مصرف آنها فراهم شده است.