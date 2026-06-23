نیروگاههای کشور آماده تولید پایدار برق
مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت برق حرارتی گفت: نیروگاههای کشور آماده تولید پایدار برق در فصل تابستان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر کل دفتر فنی تولید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهیدسلیمی نکا به آمادگی نیروگاههای کشور برای تولید پایدار برق در فصل تابستان پس از انجام تعمیرات دورهای و اساسی در سایه تهدیدهای جنگ رمضان اشاره کرد.
اسماعیل نمازی در نشست فنی با مدیران این نیروگاه ضمن تاکید بر لزوم تلاش جهادی کارکنان بخش تولید برای حفظ آمادگی کامل واحدهای نیروگاهی و تامین برق مورد نیاز مشترکان در تابستان از اقدامات و فعالیتهای انجام شده و اجرای ۱۴ برنامه تعمیراتی در نیروگاه نکا بویژه در ایام جنگ تحمیلی رمضان در راستای رفع محدودیت و افزایش آمادگی برای گـذر از پیک مصرف تابستان، قدردانی کرد.
در این بازدید اهم اقدامات و فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام نیروگاه در راستای رفع محدودیت و افزایش توان تولید، اجرای طرح های تعمیراتی در همه واحدهای بخار و بلوک سیکل ترکیبی، لایروبی حوضچه آبگیر و چالش روند کاهشی سطح آب دریای خزر مطرح و بر چارهاندیشی و یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت از این مشکلات در درازمدت تأکید و درخصوص تامین قطعات و برنامههای فصل تعمیراتی امسال نیز تصمیم گیری شد.
نمازی همچنین از روند پیشرفت کار عملیات لایروبی حوضچه آبگیر واحدهای بخار، تعمیرات و تمیزکاری تجهیزات و فیلترهای مسیر خنککاری و پمپخانه آب دریا و نیز تعمیرات فیلترهای فاین و باند اسکرین واحدهای بخار بازدید کرد.