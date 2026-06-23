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شبکههای مختلف سیما با تدارک مجموعهای از ویژهبرنامههای متنوع، تلاش کردهاند پیام عاشورا را با مسائل و تجربههای امروز جامعه پیوند بزنند و جلوههایی از مقاومت، همبستگی و امید را در قاب تلویزیون به تصویر بکشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژهبرنامههای محرمی امسال علاوه بر پوشش آیینهای عزاداری در شهرهای مختلف، به بازنمایی سنتهای سوگواری، روایت فرهنگ مقاومت، گفتوگوهای تحلیلی، مستندها و تولیداتی میپردازند که درسها و پیامهای عاشورا را با شرایط امروز جامعه مرتبط میسازد.
حسینیه امام خمینی (ره) برنامههای «رهنما» و «حسینیه ایران»، شبکه دو سیما برنامههای «چشمه زندگی»، «علامت»، «حسینیه امام خمینی (ره)»، «زمانه»، «عصر خانواده» و مستند «صهبا»، شبکه سه سیما «حسینیه معلی»، «موکب ثارالله» و «سمت خدا» و شبکه چهار سیما نیز برنامه «سوره» را برای این ایام تدارک دیدهاند.
همچنین شبکه نسیم با برنامههای «من حسین (ع) را دوست دارم»، «میراث»، «از سرگذشت» و «نسیم آوا»، شبکه قرآن و معارف سیما با «روضه بانوان»، «تدبر و نبرد»، «آیه»، «شبستان»، «کاشفالکرب» و مستندهای محرمی، شبکه کودک با «سر سفره خدا» و «محفل ستارهها»، شبکه امید با «پیدای پنهان» و «از کربلا تا امروز» و شبکه تهران با مجموعهای از برنامههای مناسبتی همراه مخاطبان هستند.
در این میان، برنامه «حسینیه معلی» در دهمین فصل خود با انتقال محل ضبط به حرم مطهر امام رضا (ع)، فضایی متفاوت و معنوی را تجربه کرده و علاوه بر آیینهای سنتی عزاداری، به روایت حماسه، مقاومت و مسائل اجتماعی روز نیز پرداخته است.
عوامل این برنامه اعلام کردهاند که در برخی آیینها و مداحیها، به افتخارات ملی، پرچم ایران، حماسه مردم و خانوادههای شهدا نیز توجه شده است.
برنامه زنده «یا کاشفالکرب» نیز همزمان با دهه اول محرم از کربلای معلی روی آنتن شبکه قرآن میرود و با همکاری آستان مقدس حضرت عباس (ع) تلاش میکند حالوهوای حرم را به خانه مخاطبان در ایران و جهان منتقل کند.
این برنامه علاوه بر پوشش مراسم حرم، بخشهای تعاملی و مشارکتی از جمله قرعهکشی سفر کربلا و اهدای متبرکات را نیز در نظر گرفته است.
در شبکه نسیم، ویژهبرنامه «من حسین (ع) را دوست دارم» با تمرکز بر آیینهای اصیل عزاداری در یزد تولید شده و به بازنمایی شیوهها، اشعار، موسیقی و تمرین هیئتهای یزدی میپردازد.
سازندگان این برنامه تأکید کردهاند که محرم امسال بهدلیل شرایط اجتماعی اخیر، حالوهوایی متفاوت دارد و این موضوع در اشعار و آیینهای عزاداری نیز بازتاب یافته است.
برنامه «رهنما» در شبکه یک نیز با رویکردی عاشورایی، به بازخوانی سبک زندگی حسینی و نگاه عاشورایی در عرصه مقاومت و ایستادگی پرداخته و تلاش کرده است مخاطب را با فلسفه این ایستادگی آشنا کند.
همچنین برنامه «سوره» در شبکه چهار با رویکردی تحلیلی، جنگهای صدر اسلام و ریشههای تاریخی واقعه کربلا را در پیوند با مسائل امروز کشور بررسی میکند.
در حوزه کودک نیز برنامه «سر سفره خدا» در شبکه پویا، با بهرهگیری از قالب نمایشی و طنز، مفاهیم عاشورا را با موضوعاتی همچون دفاع از وطن، همدلی، تابآوری و هویت ملی برای کودکان روایت میکند و در قالب پویش «من مدافع ایرانم» از مشارکت مخاطبان خردسال بهره میگیرد.
بر اساس این گزارش، رویکرد اصلی ویژهبرنامههای محرمی سیما در سال جاری، عبور از روایت صرفاً سوگوارانه و تبیین ابعاد فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و مقاومتی عاشورا در نسبت با نیازها و شرایط امروز جامعه است.