به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ علی خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با اشاره به آغاز هفته مدیریت مصرف گفت: نام‌گذاری این هفته در تقویم کاری صنعت برق، فرصتی برای یادآوری یک حقیقت ساده و تامین برق پایدار در استانی با شرایط اقلیمی خوزستان، یک کار جمعی است.

او افزود: در این روز‌های بسیار گرم، تجهیزات شبکه تحت فشار مداوم هستند و همراهی مردم در مدیریت مصرف، به معنای حفظ پایداری انرژی برای همه خانه‌ها و مراکز خدماتی است.

مدیرعامل توزیع برق خوزستان با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف نباید تنها به معنای محدودیت دیده شود، گفت: ما به دنبال یک همکاری دوطرفه هستیم؛ هدف این است که با آگاهی‌بخشی نسبت به شرایط شبکه، مردم بدانند که چگونه تغییرات کوچک در رفتار مصرفی، مانند مدیریت استفاده از لوازم پرمصرف در ساعات اوج بار یا خاموش کردن یک کولر اضافی، مستقیما از بروز نوسانات و قطعی‌های ناخواسته جلوگیری می‌کند.

خدری ادامه داد: عدالت در توزیع انرژی، از اصول اولویت‌دار ما به شمار می‌رود؛ وقتی مشترکان در مناطق مختلف با رعایت الگوی مصرف، بار شبکه را کنترل می‌کنند، در واقع به هم‌نوعان خود در سایر مناطق کمک می‌کنند تا آنها نیز از نعمت برق پایدار بهره‌مند بمانند.

او با قدردانی از صبر و همراهی مردم استان گفت: همکاران ما در بخش‌های فنی و عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی در حال پایش شبکه و رفع مشکلات احتمالی هستند، اما موفقیت در این هفته و روز‌های گرم پیش‌رو، در گرو این است که همه ما، از اصناف گرفته تا مشترکان خانگی، خود را بخشی از این جریان پایداری بدانیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان تاکید کرد: بی شک با مشارکت‌های کوچک، می‌توانیم تابستان امسال را با آرامش و روشنایی پایدار سپری کنیم.