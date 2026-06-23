رئیس پلیس آگاهی استان یزد، از دستگیری سارق طلاجات از منزل مسکونی و کشف پرونده به ارزش ۹ میلیارد ریال در یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع، بیان داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلاجات از یک منزل مسکونی در شهر یزد، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان یزد قرار گرفت.وی افزود: سارق که در غیاب صاحب منزل نیت شوم خود را با سرقت طلاجات از گاو صندوق به ارزش ۹ میلیارد ریال عملی کرده بود شناسایی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد گفت: کارآگاهان با استفاده از اقدامات فنی و اطلاعاتی و با شگرد‌های خاص پلیسی متهم را دستگیر کردند.

سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع افزود: سارق در بازجویی ها، به سرقت اعتراف کرد و در نهایت مالخر نیز دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.