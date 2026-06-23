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مدیرکل دامپزشکی استان همدان گفت: ۳۸ گروه نظارت بهداشتی دامپزشکی در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی استان همدان فعالیت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حسین نقی پور افزود: دامپزشکی مسئولیت پیشگیری از بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و دیگر بیماریهای مشترک بین انسان و دام که با آغاز فصل گرما تشدید میشود، را بر عهده دارد و با این نظارتها هر گونه فرآوردههای خام دامی غیر قابل مصرف از چرخه عرضه خارج میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان همدان تأکید کرد: در این طرح ۸۰ نفر از کارشناسان دامپزشکی شامل دکتر دامپزشک، کارشناس و بازرس بهداشتی گوشت و روحانی ناظر ذبح شرعی در دو شیفت کاری مشارکت میکنند تا فرآوردههای خام دامی سالم، بهداشتی و مطمئن در دسترس عموم شهروندان قرار گیرد.
او با تأکید بر اینکه در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی نیز اکیپهای نظارت بهداشتی دامپزشکی در سطح شهر حضور داشته و اقدام به بازرسی لاشه دامهای قربانی و نذری میکنند، از مسئولان دستجات عزاداری و هیئتهای مذهبی خواست در صورت ذبح دام نذری در جلو و مسیر دستجات عزاداری، حسینیهها و تکایا حتما اکیپهای دامپزشکی را مطلع کنند تا از سلامت گوشت و لاشه دام قربانی اطمینان حاصل شود.
نقی پور تصریح کرد: توصیه میشود گوشت قربانی برای کاهش احتمال خطر بیماریها ۲۴ ساعت در یخچال بماند و بعد استفاده شود.
به گفته مدیرکل دامپزشکی استان همدان ۱۷ مرکز توزیع و عرضه دام زنده هم در استان همدان برای خریداران در نظر گرفته شده است و دامها قبل از عرضه از سوی دامپزشکان معاینه میشود.