

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران از اجرای گسترده طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان خبر داد و گفت: هدف‌گذاری شرکت، کاهش حداقل ۱۰ تا ۳۵ درصدی اتلاف انرژی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی استان است.

هژبر جوادی با اشاره به الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، افزود: بخش قابل توجهی از ساختمان‌های استان با هدررفت انرژی مواجه هستند و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی برای کاهش این اتلاف در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: عایق‌کاری موتورخانه‌ها، اصلاح و تعویض تجهیزات گازسوز فرسوده، تنظیم مشعل‌ها و جایگزینی سامانه‌های گرمایشی کم‌بازده از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی شرکت محسوب می‌شود.





مدیرعامل شرکت گاز مازندران ادامه داد: تاکنون هزاران موتورخانه در استان بهسازی شده و حدود ۵۰۰ واحد دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

جوادی گفت: طرح‌های بهینه‌سازی در بیش از هزار واحد دیگر برای امسال هدف‌گذاری شده و طرح‌های ویژه‌ای نیز در بیمارستان‌ها، گلخانه‌ها، مرغداری‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی در حال اجراست.