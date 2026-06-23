هدفگذاری کاهش ۳۵ درصدی هدررفت انرژی در ساختمانهای مازندران
طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی ساختمانها با هدف کاهش ۱۰ تا ۳۵ درصدی اتلاف انرژی در مازندران هدف گذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیرعامل شرکت گاز مازندران از اجرای گسترده طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی در بخش ساختمان خبر داد و گفت: هدفگذاری شرکت، کاهش حداقل ۱۰ تا ۳۵ درصدی اتلاف انرژی در ساختمانهای مسکونی، تجاری و صنعتی استان است.
هژبر جوادی با اشاره به الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، افزود: بخش قابل توجهی از ساختمانهای استان با هدررفت انرژی مواجه هستند و اجرای طرحهای بهینهسازی برای کاهش این اتلاف در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: عایقکاری موتورخانهها، اصلاح و تعویض تجهیزات گازسوز فرسوده، تنظیم مشعلها و جایگزینی سامانههای گرمایشی کمبازده از مهمترین برنامههای اجرایی شرکت محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران ادامه داد: تاکنون هزاران موتورخانه در استان بهسازی شده و حدود ۵۰۰ واحد دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.
جوادی گفت: طرحهای بهینهسازی در بیش از هزار واحد دیگر برای امسال هدفگذاری شده و طرحهای ویژهای نیز در بیمارستانها، گلخانهها، مرغداریها و آشپزخانههای صنعتی در حال اجراست.