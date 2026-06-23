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استاندار لرستان گفت: باوجود سه جنگ و یک کودتا، کمبود کالا در لرستان وجود نداشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار امروز صبح در مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان در محل استانداری لرستان اظهار کرد: امیدواریم که با این حضور پرشور، خالصانه و مردمی در لیست عزاداران واقعی امام حسین قرار بگیریم و در جهت منویات والای ائمه اطهار و اسلام عزیز، حرکت کنیم.
به گفته سید سعید شاهرخی این حضور پرشور و معنادار هم استانیهای فرهیخته که طی چهار روز صحن استانداری را به عطر وجودشان مزین کردند، نمایش باشکوه و کمنظیر وفاق و همدلی است.
استاندار لرستان گفت: بهعنوان نماینده دولت چهاردهم در استان اعلام میکنیم که دولت و مجموعه استانداری متعلق به مردم است و همه ما خدمتگزار یکایک مردم هستیم، این صحن و محوطه و واحدهای تابعه متعلق به مردم است و فلسفه وجود ما در این جایگاه، بهخاطر وجود مبارک مردمی است که توفیق خدمت بهواسطه حضور آنها را یافتهایم.
شاهرخی بیان کرد: در دولت چهاردهم، وفاق و هماهنگی به نفع مردم در دستور کار قرار دارد و بر همین اساس از همه افراد تأثیرگذار و مسئولان خواستهایم که دوریجستن از منافع فردی و باندی که نفعی برای مردم ندارد را سرلوحه کار قرار دهند.
به گفته شاهرخی، بخشی از اقشار مختلف حاضر در این مراسم افرادی هستند که در جریان شکلگیری انقلاب، جنگ تحمیلی و جبهه، جنگهای اخیر همواره پایکار کشور بودهاند و حضور این افراد در کنار نیروهای بسیج، سپاه، ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای خدوم امنیتی نویدبخش توسعه استان است.
وی گفت: در یک سال گذشته دو جنگ و یک کودتا را پشت سر گذاشتیم، مردم با سختیهای زیادی مواجه بودند، شاید در این ایام ساختمان اداری به دلایل امنیتی تعطیل بود ولی کارکنان و مسئولان در ساختمانهای دیگر به ارائه خدمت و پشتیبانی جنگ مشغول بودند.
استاندار لرستان با اشاره به رزم رزمندگان و رقمخوردن بخشی از بیچارگی رژیم صهیونیستی در پادگان امام علی (ع) گفت: در کنار این رزم ماندگار، حمایت از مردمی که با شور ویژه به خیابان آمدند و رزم رزمندگان را با حضور خود در خیابان تکمیل کردند، بسیار ستودنی است.
شاهرخی با اشاره به اینکه جنگ بهصورت طبیعی؛ گرانی به همراه دارد هرچند این مطلب، توجیه تورم نیست گفت:، اما این جنگ تنها جنگی است که برخلاف تمام جنگها، کمبود کالا در بازار را به دنبال نداشت.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از این عدم کمبود هم به علت رعایت و همراهی مردم و تلاش شبانهروزی مسئولان این حوزه رقم خورد.
استاندار لرستان گفت: در چنین شرایطی حتی فعالیتهای عمرانی تعطیل نشد، در همین خرمآباد اتفاقات خوبی در حال رخدادن است و بهمثابه یک کارگاه بزرگ با هوشمندی در حال طی مسیر حرکت و توسعه است.