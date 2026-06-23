به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد استاندار در نشست شورای بررسی اعتبارات تبصره ۱۸ افزود: همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها موظفند تا پایان مرداد نسبت به جذب کامل منابع اقدام کنند و نباید اجازه دهند حتی یک ریال از اعتبارات اختصاص‌یافته به استان برگشت بخورد.

وی سهم استان از اعتبارات بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را یک هزار و هفت میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با وجود مشکلات و نیاز‌های فراوان استان، قابل قبول نیست که بخشی از این منابع به دلیل کندی در فرایند جذب از دست برود.

رحمانی با اشاره به اینکه همه مدیران خادم مردم هستند افزود: افرادی که با نیت‌های غیرخدمتی وارد مدیریت دستگا‌های اداری شده باشند جایگاهی در بدنه مدیریتی ندارند و به سرعت شناسایی و کنار گذاشته خواهند شد.

وی همچنین از سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در پذیرش وثایق به‌ویژه در مناطق محروم انتقاد کرد و گفت: در مناطقی مانند مارگون، دیشموک، زیلایی، لنده و سیلاب و کلوار نمی‌توان همان انتظاراتی را داشت که از متقاضیان در مرکز استان وجود دارد و توسعه متوازن ایجاب می‌کند زمینه سرمایه‌گذاری در این مناطق فراهم شود در غیر این صورت مهاجرت به مرکز استان و گسترش حاشیه‌نشینی تشدید خواهد شد.

استاندار برای تعیین تکلیف طرح‌ها ۱۴ روز مهلت داد و تاکید کرد: همه طرح‌های در دست بررسی باید ظرف دو هفته آینده تعیین تکلیف و نتیجه به دستگاه‌های مربوطه اعلام شود.