مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه از ادامه برداشت گندم در این منطقه خبر داد و اعلام کرد امسال پیش‌بینی می‌شود بیش از ۸۵ هزار تن گندم از سطح زیر کشت ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتاری تولید شود.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، ایمان حمزه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه، از ادامه برداشت گندم در این شهرستان خبر داد و گفت: عملیات برداشت از نیمه اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه دارد.

وی با اشاره به سطح زیر کشت گندم در ارزوئیه افزود: ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گندم اختصاص دارد و پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۸۵ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

حمزه تصریح کرد: تاکنون بیش از ۶۰ هزار تن گندم برداشت‌شده به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه همچنین درباره ارقام کشت‌شده گفت: تولید گندم این منطقه شامل ارقام نان و ماکارونی است؛ ارقام ماکارونی شامل «شب‌رنگ» و «تابان» و رقم نان نیز «سیروان» می‌باشد.