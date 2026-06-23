مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام گفت: پایانه مرزی مهران با فعال‌سازی بیش از ۲۰ دستگاه آبسردکن و پیش‌بینی ۲۰۰ دستگاه اتوبوس روزانه، برای پذیرایی از زائران دهه اول محرم آماده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتی‌پور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام با بیان اینکه پایانه مرزی مهران و زیرساخت‌های آن برای خدمت‌رسانی به زائران دهه اول محرم آماده است، اظهار کرد: بیش از ۶۰ درصد زائران و مسافران، مرز مهران و پایانه شهید سلیمانی را برای ورود به خاک عراق و عزیمت به عتبات عالیات انتخاب می‌کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به قرار گرفتن در فصل گرما، تمهیدات لازم برای ایجاد فضای خنک و مناسب برای زائران اندیشیده شده و تمامی زیرساخت‌های پایانه شهید سلیمانی از جمله سیستم‌های خدماتی و رفاهی فعال است.

دشتی‌پور با اشاره به آماده‌باش کامل امکانات رفاهی در این پایانه افزود: بیش از ۲۰ دستگاه آبسردکن در پایانه شهید سلیمانی فعال است و از نظر خدمات‌رسانی هیچ مشکلی وجود ندارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام ادامه داد: پارکینگ‌هایی در اطراف پایانه شهید سلیمانی پیش‌بینی شده و در صورت تکمیل ظرفیت، پایانه شهید رئیسی نیز آماده پذیرش خودرو‌های شخصی زائران و مسافران است.

دشتی‌پور با اشاره به افزایش تردد زائران نسبت به سال گذشته گفت: روند ورود و خروج مسافران در این مرز افزایشی بوده و برای موج بازگشت نیز تدابیر لازم اتخاذ شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به هم‌زمانی موج بازگشت زائران با برخی مناسبت‌ها، فراخوان ناوگان عمومی انجام شده و مانند ایام عرفه، برای دهه اول محرم نیز روزانه حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس پیش‌بینی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام افزود: بلیت‌ها به صورت اینترنتی و حضوری پیش‌فروش شده و همکاران ما در پایانه شهید سلیمانی مستقر هستند. همچنین نمایندگان شرکت‌ها در کانتر‌های پیش‌بینی شده، در صورت نبود بلیت، برای تأمین آن اقدام می‌کنند.

دشتی‌پور گفت: در چنین موجی، بخشی از اتوبوس‌های کشور به سمت مرز مهران و پایانه‌های مرتبط با آن هدایت می‌شوند و این مسئله تا حدی بر سایر ترمینال‌ها اثر می‌گذارد. با این حال، به معنای نبود اتوبوس در سایر نقاط کشور نیست، بلکه ممکن است دسترسی و تعداد ناوگان در برخی مبادی کاهش یابد.