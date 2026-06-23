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طرح تابستانه «نوجوانههای امید» در بیش از ۱۸۰۰ پایگاه بسیج استان اصفهان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون تعلیم و تربیت بسیج سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان گفت: طرح «نوجوانههای امید» به عنوان یکی از برنامههای مهم تربیتی و فرهنگی بسیج برای غنیسازی اوقات فراغت نوجوانان در تابستان اجرا میشود.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی رنجبر افزود: در این طرح، بیش از ۱۸۰۰ پایگاه مقاومت بسیج در سراسر استان اصفهان مجری برنامهها هستند و نوجوانان میتوانند در قالب برنامههای متنوع فرهنگی، تربیتی، ورزشی، هنری و مهارتی از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
وی هدف از اجرای طرح «نوجوانههای امید» را ایجاد محیطی بانشاط و تربیتی برای نوجوانان، تقویت هویت دینی و انقلابی و همچنین کشف و پرورش استعدادهای نسل نوجوان دانست.
حجتالاسلام رنجبر گفت: پایگاههای بسیج در مساجد و محلات مختلف استان با بهرهگیری از مربیان و فعالان فرهنگی، تلاش میکنند برنامههایی متناسب با نیازهای نسل نوجوان طراحی و اجرا کنند تا اوقات فراغت آنان به شکلی مفید و سازنده سپری شود.