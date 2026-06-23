رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: با افزایش شمار واحد‌های مرغداری فعال در استان، امسال ظرفیت تولید گوشت سفید به ۵۴ هزار تن رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، محسن یکتاپور در گردهمایی مرغداران حوزه مرکزی و شرق استان افزود: پارسال ۲۹۱ واحد مرغداری با ظرفیت سالانه ۸ میلیون قطعه در هرمزگان فعالیت داشتند که اکنون به ۳۲۰ واحد فعال، با ظرفیت سالانه هشت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه افزایش یافته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین با اشاره به روند توسعه زیر ساخت‌های این حوزه گفت: حدود ۱۰۰ واحد مرغداری جدید نیز با ظرفیت بیش از ۲ میلیون قطعه در حال ساخت است.

یکتاپور افزود: با توجه به اینکه حجم گوشت سفید تولید شده در هرمزگان، از نیاز داخلی استان بیشتر است، ظرفیت صادرات به استان‌های همجوار وجود دارد.

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محمد قریشی معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی هرمزگان نیز گفت: ۵۶ درصد از واحد‌های فعال هرمزگان، بیش از ۳ دوره جوجه‌ریزی داشته‌اند.

در این گردهمایی از ۷۰ تن از فعالان برتر حوزه مرغداری در شهرستان‌های بندرعباس، سیریک، حاجی آباد، رودان، میناب و جاسک قدردانی شد.