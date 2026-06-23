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هنرمند خلاق شیروانی، سالهاست با تکیه بر ذوق و هنر خود به ساخت تابلوهای سهبعدی بومی و محلی و آثار نقاشی رنگ روغن مشغول است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، محمد فولادی، بازنشسته کارخانه سیمان، سالهاست در شیروان با تکیه بر ذوق و هنر خود به ساخت تابلوهای سهبعدی بومی و محلی و آثار نقاشی رنگ روغن مشغول است.
وی با استفاده از سادهترین ابزار و وسایل دورریز، صحنههایی از آداب و رسوم، فرهنگ و زندگی سنتی مردم منطقه را در قالب آثار هنری به تصویر میکشد و تلاش دارد بخشی از هویت فرهنگی شهرستان را برای نسلهای آینده ماندگار کند.
کارگاه این هنرمند در اتاقکی کوچک بر روی پشتبام منزلش قرار دارد؛ جایی که همسر و فرزندانش نیز با او همراه هستند و در ساخت و تکمیل آثار هنری مشارکت میکنند.
آقای فولادی با اشاره به محدودیت امکانات و فضای کاری، خواستار حمایت مسئولان از هنرمندان بومی و محلی شد و ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط مناسب، زمینه معرفی هرچه بهتر فرهنگ و سنتهای منطقه از طریق هنر فراهم شود.