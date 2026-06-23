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برنامه «جام ۲۶» به تهیهکنندگی مهدی هاشمی، با هدف پوشش حداکثری و همهجانبه بزرگترین رویداد ورزشی جهان، به عنوان ویژهبرنامه شبکه سه سیما برای جام جهانی ۲۰۲۶ روی آنتن رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه که از ۱۸ خردادماه با اجرای محمدحسین میثاقی و حافظ کاظمزاده آغاز شده، تا دیدار فینال به مدت ۴۰ شب همراه مخاطبان خواهد بود.
مهدی هاشمی در تشریح جزئیات این تدارک گسترده گفت: رسانه ملی در این دوره برای پوشش ۱۰۴ مسابقه برنامهریزی کرده که پخش مستقیم آنها بر عهده شبکه سه و در موارد همزمان، شبکه ورزش است.
فراتر از یک پخش مسابقه
هاشمی با تأکید بر اینکه «جام ۲۶» نگاهی جامع به جام جهانی دارد، افزود: ما تنها به پخش مسابقات بسنده نکردهایم.
برای هر بازی، بستهای کامل شامل تحلیلهای فنی، میز خبر، بررسی حواشی روز و آیتمهای اختصاصی تولید شده است.
همچنین بخشهایی برای مرور تاریخ جامهای جهانی، بررسی سبکهای مربیگری و واکاوی ابعاد فرهنگی و اجتماعی کشورهای حاضر در رقابتها در نظر گرفته شده است.
این تهیهکننده با اشاره به بهرهگیری از هوش مصنوعی و فناوریهای مدرن گرافیکی، تأکید کرد که استفاده از تکنولوژی تنها برای جذابیت بصری نیست، بلکه ابزاری برای روایت بهتر داستانهای جام جهانی است.
دکوری با مفهوم «علیه فراموشی»
یکی از ویژگیهای متمایز این برنامه، طراحی دکور آن است.
هاشمی درباره این رویکرد مفهومی توضیح داد: دکور ما صرفاً یک فضای مدرن تلویزیونی نیست؛ این طراحی با الهام از «تالار دوازدههزار نفری آزادی» ساخته شده است؛ مجموعهای که در جریان تجاوز اخیر دشمن به کشورمان آسیب دید. ما معتقدیم رسانه در قبال حافظه تاریخی جامعه مسئولیت دارد و این دکور با هدف زنده نگه داشتن آن اتفاق طراحی شده است.
تیم ملی در کانون توجه
بخش مهمی از برنامه به تیم ملی ایران اختصاص دارد.
هاشمی با اشاره به حضور تیم تولید در اردوی تیم ملی و ضبط گفتوگوهای اختصاصی با بازیکنان و کادر فنی، تصریح کرد: تیم ملی ایران مهمترین دغدغه مخاطبان ماست.
ما تلاش کردیم تصویر کاملتری از فضای حاکم بر اردو و حالوهوای ملیپوشان به مردم ارائه دهیم.
بسیج ظرفیتهای رسانه ملی
تهیهکننده «جام ۲۶» با اشاره به هماهنگی میان شبکههای مختلف سیما گفت: علاوه بر شبکه سه، شبکه ورزش با برنامههای تحلیلی روزانه و شبکه یک نیز از طریق برنامه «ورزش و مردم» ، تمام ظرفیت خود را برای پوشش این رویداد بسیج کردهاند.
وی همچنین به حضور گروههای اعزامی صداوسیما در کشورهای میزبان (آمریکا، مکزیک و کانادا) اشاره کرد و گفت: ارتباط زنده و دائمی با این گروهها، بخش مهمی از محتوای برنامه را تأمین میکند تا مخاطبان از آخرین اخبار و حواشی جام جهانی به صورت لحظهای آگاه شوند.
برنامه «جام ۲۶» با بهرهگیری از تیمی با تجربه که سابقه پوشش جام جهانی ۲۰۲۲ و مسابقات معتبر اروپایی و آسیایی را در کارنامه دارند، تلاش میکند تا با ترکیبی از تخصص، دانش فنی و روایتهای متفاوت، تجربهای ماندگار از این رویداد بزرگ ورزشی برای مخاطبان ایرانی رقم بزند.