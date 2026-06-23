تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی تاکید بر نقش مشاوران امور ایثارگران در دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در جلسه تبیین برنامه‌های مشاوران ایثارگران دستگاه‌های اجرایی، ضمن تسلیت ایام سوگواری سید الشهدا، بر جایگاه راهبردی مشاوران ایثارگران ادارات تأکید کرد و گفت: مشاوران امور ایثارگران باید به‌عنوان بازوی مشورتی و پیگیر، زمینه‌ساز تحقق حقوق قانونی، صیانت از کرامت و تسهیل امور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران باشند.

رضایی با اشاره به نقش مؤثر این جایگاه در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگری افزود: حضور فعال، دلسوزانه و مسئولانه مشاوران در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند موجب شناسایی دقیق مسائل، انتقال مطالبات، پیگیری حقوق قانونی و تقویت رویکرد تکریم ایثارگران در سطح ادارات شود.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ همچنین یادآور شد: مشاوران امور ایثارگران باید با اشراف بر قوانین، مقررات و ظرفیت‌های حمایتی، ضمن تعامل مستمر با واحد‌های مختلف سازمان، زمینه اجرای دقیق مصوبات و تسهیل امور ایثارگران را فراهم کنند.

گفتنی است این جلسه به صورت کشوری و وبیناری با حضور مشاوران ایثارگران وزرا، مدیران کل استانی و مشاوران ایثارگران ادارات کل برگزار شد.