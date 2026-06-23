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مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، در جلسه تبیین برنامههای مشاوران ایثارگران دستگاههای اجرایی، بر جایگاه راهبردی مشاوران ایثارگران ادارات تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، در جلسه تبیین برنامههای مشاوران ایثارگران دستگاههای اجرایی، ضمن تسلیت ایام سوگواری سید الشهدا، بر جایگاه راهبردی مشاوران ایثارگران ادارات تأکید کرد و گفت: مشاوران امور ایثارگران باید بهعنوان بازوی مشورتی و پیگیر، زمینهساز تحقق حقوق قانونی، صیانت از کرامت و تسهیل امور خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران باشند.
رضایی با اشاره به نقش مؤثر این جایگاه در ارتقای کیفیت خدمترسانی به جامعه ایثارگری افزود: حضور فعال، دلسوزانه و مسئولانه مشاوران در دستگاههای اجرایی میتواند موجب شناسایی دقیق مسائل، انتقال مطالبات، پیگیری حقوق قانونی و تقویت رویکرد تکریم ایثارگران در سطح ادارات شود.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ همچنین یادآور شد: مشاوران امور ایثارگران باید با اشراف بر قوانین، مقررات و ظرفیتهای حمایتی، ضمن تعامل مستمر با واحدهای مختلف سازمان، زمینه اجرای دقیق مصوبات و تسهیل امور ایثارگران را فراهم کنند.
گفتنی است این جلسه به صورت کشوری و وبیناری با حضور مشاوران ایثارگران وزرا، مدیران کل استانی و مشاوران ایثارگران ادارات کل برگزار شد.