توافق برای ساخت بازارچه دائمی صنایعدستی در زیرآب
برای ساخت بازارچه دائمی صنایعدستی در زیراب با واگذاری یک قطعه زمین ۵۰۰ متری موافقت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران از موافقت با واگذاری یک عرصه ۵۰۰ متری در حریم سرای آزرود شهر زیرآب به مدت ۲۰ سال برای احداث بازارچه دائمی صنایعدستی خبر داد و گفت: همچنین یک بازارچه نیمهتمام در پلسفید بهصورت موقت برای برگزاری نمایشگاه و فروش صنایعدستی در فصل تابستان در اختیار ادارهکل میراثفرهنگی مازندران قرار میگیرد.
عاطفه شعبانی افزود: در نشست مشترک با فرماندار شهرستان سوادکوه و شهرداران زیرآب و پلسفید، موضوع تعیین عرصه مناسب برای احداث بازارچه دائمی صنایعدستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
او ادامه داد: یکی از عرصههای پیشنهادی مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد شهرداری زیرآب زمینی به مساحت ۵۰۰ مترمربع در حریم سرای آزرود را به مدت ۲۰ سال در اختیار ادارهکل میراثفرهنگی قرار دهد تا از طریق پیگیری اعتبارات دولتی و بهرهگیری از ظرفیت صندوقهای حمایتی، عملیات احداث بازارچه دائمی صنایعدستی در راستای حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه انجام شود.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: همچنین مقرر شد بازارچه نیمهتمام مجاور این عرصه به مدت سه ماه در اختیار ادارهکل قرار گیرد تا با همکاری شهرداری پلسفید، زمینه برپایی بازارچه موقت صنایعدستی و عرضه محصولات هنرمندان در فصل تابستان فراهم شود.
شعبانی تأکید کرد: ایجاد و راهاندازی این بازارچهها گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان صنایعدستی، توسعه بازار فروش محصولات بومی و رونق اقتصادی منطقه خواهد بود.