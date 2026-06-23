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فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در کرمان با تأکید بر برخورداری نیروهای ارتش از سطح بالای آمادگی رزمی گفت: اولویت اصلی نیروی زمینی، حفظ و ارتقای توان عملیاتی در شرایط مختلف است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، امیر سرتیپ علی جهانشاهی در کرمان با اشاره به آمادگی کامل نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نیروهای ارتش از توان و آمادگی بالایی برخوردارند و در حال حاضر، مهمترین اولویت، ارتقای مستمر سطح آمادگی نیروی زمینی است؛ چرا که تجربههایی مانند جنگ رمضان نشاندهنده اهمیت حفظ توان رزمی در همه جبههها بهویژه عملیات زمینی است.
وی همچنین از بهرهبرداری نخستین و بزرگترین باشگاه ورزشی جنوبشرق کشور در کرمان با حضور فرمانده نیروی زمینی ارتش خبر داد و افزود: این مجموعه با هدف ارتقای توان جسمانی و آمادگی رزمی نیروهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران راهاندازی شده است.
امیرعباس ملکیزاده فرمانده قرار گاه عملیاتی جنوب شرق ارتش نیز با اشاره به هزینهکرد ۴۰ میلیارد تومانی برای احداث این مجموعه گفت: این باشگاه علاوه بر استفاده نیروهای نظامی، برای بهرهمندی عموم شهروندان نیز در نظر گرفته شده است.