سرپرست اداره دامپزشکی ایذه گفت: دو واحد قصابی در این شهرستان که اقدام به کشتار غیرمجاز دام می‌کردند، این مراکز با دستور مقام قضایی و همکاری نیروی انتظامی مهروموم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، داریوش شاهپری بنشتی اظهار داشت: در جریان بازرسی‌های مستمر کارشناسان اداره دامپزشکی ایذه از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح شهرستان، دو واحد صنفی که اقدام به کشتار غیرمجاز دام زنده می کردند، شناسایی شدند.

وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ سلامت عمومی و طبق دستورالعمل‌های بهداشتی سازمان دامپزشکی، کشتار دام خارج از کشتارگاه‌های مجاز مصداق بارز تهدید علیه بهداشت عمومی است؛ از این‌رو پس از تشکیل پرونده و با اخذ دستور از مراجع قضایی، این واحدهای متخلف با حضور کارشناسان دامپزشکی و همکاری نیروی انتظامی تعطیل و پلمب شدند.

شاهپری بنشتی با هشدار نسبت به خطرات ناشی از خرید گوشت‌های بدون هویت افزود: گوشت حاصل از کشتار غیرمجاز فاقد نظارت بهداشتی بوده و می‌تواند حامل انواع بیماری‌های مشترک بین انسان و دام باشد که سلامت شهروندان را با مخاطرات جدی روبرو می‌کند.

سرپرست اداره دامپزشکی ایذه در پایان از شهروندان خواست گوشت و سایر مواد پروتئینی مورد نیاز خود را تنها از مراکز معتبر و دارای مجوز تهیه کنند و هرگونه تخلف یا مورد مشکوک در حوزه فرآورده‌های خام دامی را برای پیگیری‌های قانونی، از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۱۲ به این اداره گزارش دهند.