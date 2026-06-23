محمدحسن حبیبی، ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز قم با درخشش در رقابت‌های انتخابی تیم ملی بزرگسالان کشور، سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدحسن حبیبی، ملی‌پوش شایسته تنیس‌روی‌میز قم، در رقابت‌های انتخابی تیم ملی بزرگسالان ایران موفق شد با کسب رتبه سوم، جواز حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و مسابقات قهرمانی آسیا را کسب کند.

رقابت‌های انتخابی تیم ملی با حضور ۱۶ بازیکن برتر کشور در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد و در پایان آرین غفاری، بنیامین فرجی و محمدحسن حبیبی به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.

محمدحسن حبیبی به همراه نوشاد عالمیان و دو بازیکن برتر این مسابقات، ترکیب تیم ملی تنیس‌روی‌میز ایران را در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ و رقابت‌های قهرمانی آسیا تشکیل خواهند داد.