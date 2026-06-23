

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران در نشست مشترک مسئولان میراث‌فرهنگی مازندران و دادستان شهرستان آمل، از تسریع روند مرمت پل تاریخی دوازده‌چشمه آمل با همکاری دادستانی و شهرداری خبر داد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای انتخاب مشاوران تخصصی و آغاز عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام است.

رضا دانش‌زاده با تأکید بر اهمیت حفاظت از این اثر تاریخی افزود: پل دوازده‌چشمه یکی از مهم‌ترین نماد‌های تاریخی و فرهنگی آمل است و صیانت از آن به‌عنوان بخشی از هویت و حافظه تاریخی مردم منطقه، از اولویت‌های جدی این اداره‌کل محسوب می‌شود.

او ادامه داد: روند مرمت این اثر با توجه به مصوبات شورای فنی و اقدامات کارشناسی وارد مرحله جدیدی شده و هماهنگی‌های لازم برای انتخاب عوامل تخصصی، تهیه طرح مرمتی و آغاز عملیات اجرایی با جدیت در حال پیگیری است.

دانش‌زاده با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: هم‌افزایی میان دادستانی، شهرداری آمل و میراث‌فرهنگی زمینه تسریع در اجرای طرح و رفع موانع موجود را فراهم کرده است

معاون میراث‌فرهنگی مازندران افزود: پل تاریخی دوازده‌چشمه آمل به‌عنوان یکی از آثار شاخص تاریخی استان مازندران، نقش مهمی در هویت فرهنگی و تاریخی این شهر دارد و حفاظت و احیای آن نیازمند همکاری و مشارکت مستمر همه دستگاه‌های مرتبط است.

حجت‌الله حاتمی دادستان شهرستان آمل نیز ضمن اعلام حمایت کامل دستگاه قضایی از اقدامات قانونی و اجرایی مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی، بر ضرورت همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول برای حفظ و احیای پل دوازده‌چشمه تأکید کرد.

همچنین بر اساس مکاتبات انجام‌شده میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران، فهرست شرکت‌های دارای صلاحیت در حوزه مرمت بنا‌ها و سازه‌های تاریخی در اختیار شهرداری آمل قرار گرفته است تا فرآیند انتخاب مشاور و تیم تخصصی پروژه در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.