به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان گفت: در این مدت ۲۳۳ حادثه شامل سوانح جاده‌ای، کوهستانی، سیلابی و سایر حوادث طبیعی و انسانی توسط تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر پوشش داده شده است.

محمدمهدی سجادی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، اقلیمی و پراکندگی مناطق مسکونی در سیستان و بلوچستان، همچنین احتمال وقوع همزمان حوادثی همچون سیل، زلزله، طوفان‌های فصلی و سوانح جاده‌ای، جمعیت هلال‌احمر استان همواره در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، نیرو‌های امدادی، نجاتگران و تیم‌های پشتیبانی با حضور سریع در صحنه حادثه، نسبت به ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایتی به حادثه‌دیدگان اقدام کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این مدت ۵۸۶ نفر از آسیب‌دیدگان در محل یا اماکن امن اسکان اضطراری داده شدند.

سجادی تصریح کرد: تامین امنیت، آرامش و نیاز‌های اولیه حادثه‌دیدگان از اولویت‌های اصلی تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر در حوادث است.

وی با تاکید بر رویکرد امداد و نجات شبانه‌روزی جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: این جمعیت با بهره‌گیری از ظرفیت پایگاه‌های امداد و نجات، نیرو‌های داوطلب آموزش‌دیده و تجهیزات تخصصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حوادث پاسخ داده و خدمات لازم را به آسیب‌دیدگان ارائه می‌کند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان تاکید کرد: ارتقای آمادگی عملیاتی، توسعه آموزش‌های همگانی و افزایش توان لجستیکی از مهم‌ترین برنامه‌های این جمعیت برای کاهش اثرات حوادث و ارتقای سطح ایمنی جامعه است.