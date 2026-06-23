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هشت هزار و ۹۳۲ نفر در حوادث مختلف سهماهه نخست سال جاری در سیستان و بلوچستان از خدمات جمعیت هلال احمر استان بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر سیستان و بلوچستان گفت: در این مدت ۲۳۳ حادثه شامل سوانح جادهای، کوهستانی، سیلابی و سایر حوادث طبیعی و انسانی توسط تیمهای عملیاتی هلالاحمر پوشش داده شده است.
محمدمهدی سجادی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی، اقلیمی و پراکندگی مناطق مسکونی در سیستان و بلوچستان، همچنین احتمال وقوع همزمان حوادثی همچون سیل، زلزله، طوفانهای فصلی و سوانح جادهای، جمعیت هلالاحمر استان همواره در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد.
وی افزود: در جریان این عملیاتها، نیروهای امدادی، نجاتگران و تیمهای پشتیبانی با حضور سریع در صحنه حادثه، نسبت به ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایتی به حادثهدیدگان اقدام کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این مدت ۵۸۶ نفر از آسیبدیدگان در محل یا اماکن امن اسکان اضطراری داده شدند.
سجادی تصریح کرد: تامین امنیت، آرامش و نیازهای اولیه حادثهدیدگان از اولویتهای اصلی تیمهای عملیاتی هلالاحمر در حوادث است.
وی با تاکید بر رویکرد امداد و نجات شبانهروزی جمعیت هلالاحمر خاطرنشان کرد: این جمعیت با بهرهگیری از ظرفیت پایگاههای امداد و نجات، نیروهای داوطلب آموزشدیده و تجهیزات تخصصی در کوتاهترین زمان ممکن به حوادث پاسخ داده و خدمات لازم را به آسیبدیدگان ارائه میکند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر سیستان و بلوچستان تاکید کرد: ارتقای آمادگی عملیاتی، توسعه آموزشهای همگانی و افزایش توان لجستیکی از مهمترین برنامههای این جمعیت برای کاهش اثرات حوادث و ارتقای سطح ایمنی جامعه است.