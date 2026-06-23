

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، غلامی مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: آتش‌سوزی در منطقه کوهمره سرخی، واقع در مرز بین شهرستان‌های کازرون و شیراز، که از روز گذشته آغاز شده بود، شب گذشته بابا تلاش نیرو‌های امدادی، عملیاتی، دوستداران طبیعت و همچنین اعزام نیرو و تجهیزات به منطقه، مهار شد.

وی افزود: صبح امروز آتش‌سوزی بار دیگر در ارتفاعات این منطقه آغاز شد و با توجه به سخت‌گذر بودن مسیر و پوشش گیاهی انبوه، عملیات مهار با کندی انجام می‌شود.

غلامی بیان کرد: در حال حاضر نیرو‌های مردمی و امدادی با تمام امکانات بسیج شده‌اند تا هرچه سریع‌تر آتش را خاموش کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری فارس گفت: دیروز امکانات و نیروها با چهر پرواز بالگرد به منطقه اعزام شدند و امروز هم درصورت شدت گرفتن آتش سوزی و گسترده تر شدن آن اعزام بالگرد خواهیم داشت