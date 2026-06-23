پخش زنده
امروز: -
کتاب رُبّان، ناگفتههایی از خلیج فارس روایتی درباره سردار دریادار ابراهیم رستمی است که به قلم زهرا شکراللهی نوشته شده و در نشر سرو منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «رُبّان» تصویری از رزمندگانی ارائه میدهد که برای انجام وظیفه و دفاع از میهن راهی دریا شدند؛ مردانی که هدفشان صرفاً بازگشت نبود، بلکه ماندن در میدان دفاع و انجام مأموریت را رسالت خود میدانستند.
واژه «رُبّان» در فرهنگ لغات به معنای «ناخدا»، «کشتیبان» و «ملوان» آمده است. «ربان» داستانی است که زندگی و حضور سردار ابراهیم رستمی را در میدانهای رزم از زاویهای روایی به تصویر میکشد؛ رزمندهای که با تکیه بر باورها، آداب و رسوم ایرانی ـ اسلامی راهی نبرد میشود.
نویسنده در این اثر کوشیده است به بخشی از جنگ تحمیلی بپردازد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ یعنی جنگ و رزم دریایی. او در جریان پژوهش برای نگارش کتاب دریافت که درباره عملیاتهای زمینی جنگ آثار فراوانی از جمله مستند، داستان و رمان منتشر شده، اما سهم نبردهای دریایی و رزمندگان نیروی دریایی در ادبیات جنگ کمتر دیده شده است. از همین رو، نویسنده منابع مختلفی از جمله کتابها، مستندهای تصویری و اسناد مکتوب مربوط به جنگ ایران و عراق را بررسی کرده و همچنین از خاطرات و روایتهای سردار رستمی که طی ماهها گفتوگو گردآوری شده بود، بهره برده است.
تمرکز روایت بر جوانی از منطقه «فسا» قرار دارد؛ جوانی که بر پایه فرهنگ، رسوم و باورهای سرزمین خود، روحیهای سرشار از شجاعت و مقاومت دارد و هنگامی که مرزهای کشورش را در معرض تهدید میبیند، راهی میدان نبرد میشود.
تمامی این روایتها در بستری داستانی و نزدیک به واقعیت شکل گرفتهاند. کتاب، روایت جوانان ایرانی مسلمانی است که در نبردهای دریایی نهتنها با عراق، بلکه با مجموعهای از قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای روبهرو شدند. آنان در مسیر دفاع از کشور با آزمونها، دشواریها و تجربههای گوناگونی مواجه شدند و روزهای جنگ را با تلخیها و شیرینیها، شکستها و پیروزیها پشت سر گذاشتند. «ربان» تصویری از رزمندگانی ارائه میدهد که برای انجام وظیفه و دفاع از میهن راهی دریا شدند؛ مردانی که هدفشان صرفاً بازگشت نبود، بلکه ماندن در میدان دفاع و انجام مأموریت را رسالت خود میدانستند، هرچند بازگشت از آن معرکه نیز خود نوعی پیروزی به شمار میآمد.
«ربان» روایتی درباره سردار دریادار ابراهیم رستمی به قلم زهرا شکراللهی در ۱۱۴ صفحه به بهای دویست و سی هزار تومان در نشر سرو به چاپ رسیده است.