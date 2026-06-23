به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، محمد خزایی گفت: عملیات برداشت دانه روغنی کاملینا از مزارع شهرستان کنگاور آغاز شده و امسال حدود ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته است.

مدیرجهاد کشاورزی کنگاور افزود: برآورد‌ها نشان می‌دهد تا پایان فصل برداشت، بیش از ۴۰۰ تن دانه روغنی کاملینا از مزارع شهرستان تولید و به مراکز خرید تحویل شود.

خزایی گفت: کاملینا گیاهی مقاوم به خشکی است و به دلیل نیاز آبی کم، گزینه‌ای مناسب برای کشت در مناطق کم‌آب به شمار می‌رود.

وی افزود: این گیاه می‌تواند در تناوب زراعی با غلات دیم مورد استفاده قرار گیرد و نقش مؤثری در بهبود پایداری تولید و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی داشته باشد.