پایان انتظار آب پایدار در روستای کلیا بهشهر
طرح آبرسانی در روستای کلیا شهرستان بهشهر با ۷۵ میلیارد ریال و مشارکت خیرین و نهادهای حمایتی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در بازدید از طرح آبرسانی روستای کلیا شهرستان بهشهر از آغاز عملیات اجرایی طرح آبرسانی به این روستا خبر داد و گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال با مشارکت خیرین و نهادهای حمایتی در حال اجراست.
بهزاد برارزاده افزود: در راستای توسعه زیرساختهای آبرسانی روستایی و تأمین آب شرب پایدار ساکنان، عملیات لولهگذاری خط انتقال و شبکه توزیع داخل روستا به طول ۳ هزار و ۵۰۰ متر از محل منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب و با مشارکت خیرین آغاز شده است.
او ادامه داد: همزمان با اجرای این بخش از طرح، ساخت مخزن پمپاژی به همراه نصب تجهیزات مکانیکی و برقی نیز با مشارکت شرکت آب و فاضلاب، بنیاد علوی و بسیج سازندگی در دست اجرا قرار دارد که پس از تکمیل، وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
برارزاده گفت: آبفا مازندران ضمن بهرهگیری از ظرفیت مشارکتهای مردمی، خیرین و نهادهای حمایتی، اجرای طرحهای آبرسانی در مناطق روستایی را با جدیت دنبال میکند تا زمینه برخورداری هرچه بیشتر روستاییان از خدمات مطلوب و پایدار فراهم شود.