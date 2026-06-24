به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، احمد دیناری گفت: این بسته‌های سرمایه‌گذاری با هدف تسهیل، تسریع و هدایت جریان سرمایه در صنعت گردشگری خراسان‌شمالی تهیه شده‌اند و در واقع به عنوان یک نقشه راه برای سرمایه‌گذاران عمل می‌کنند.

وی افزود: بسته سرمایه‌گذاری، محصولی است که فرصت‌های خام را به طرح‌های آماده اجرا تبدیل می‌کند و به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که با اطمینان و سهولت بیشتری وارد عرصه سرمایه‌گذاری شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی گفت: به منظور تسهیل مسیر ورود سرمایه‌گذاران و معرفی بهینه ظرفیت‌های گردشگری شهرستان اسفراین، بررسی تابلو‌های راهنمای گردشگری و تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری در قالب میز گردشگری شهری در دستور کار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: هدف از این اقدام، ایجاد بستری شفاف و کارآمد برای ارتباط مستقیم سرمایه‌گذار با مراجع ذیصلاح است.

دیناری با تاکید بر نقش کلیدی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد طرح‌های گردشگری، خواستار تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی شد.

وی خاطرنشان کرد: بخشودگی عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در طرح‌های مرتبط با گردشگری می‌تواند محرک اصلی و زمینه‌ساز حضور فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری شهرستان اسفراین باشد.

وی با تاکید بر ضرورت تعامل مستمر فعالان این حوزه با ادارات میراث‌فرهنگی شهرستان، افزود: تحول در صنعت گردشگری نیازمند تغییر در نگاه و رویکرد است.

دیناری خاطرنشان کرد: این تحول باید از مدیران شهرستانی آغاز شود و نگاهی ساختاری و تحولی را در پیش بگیرند تا بتوانیم از ظرفیت‌های موجود در سطح استاندارد بهره‌برداری کنیم.