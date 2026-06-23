

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران در جریان بازدید از تصفیه خانه شهر گلوگاه با اشاره به اهمیت اجرای این طرح زیست محیطی گفت: این تصفیه‌خانه با هدف ارتقای شرایط زیست‌محیطی منطقه، کاهش بار آلودگی و جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به منابع طبیعی در دستور کار قرار گرفته است.

بهزاد برارزاده افزود: در این طرح، ساخت تأسیسات مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب و لجن با رعایت کامل استاندارد‌های ملی و بین‌المللی دنبال می‌شود تا ضمن ارتقای سطح بهداشت عمومی، از آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی جلوگیری شود.

او ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر بهبود وضعیت زیست‌محیطی منطقه، امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده در بخش کشاورزی را نیز فراهم خواهد کرد که این موضوع نقش مهمی در مدیریت منابع آب و توسعه پایدار دارد.

برارزاده گفت: هم‌زمان با اجرای طرح زیربنایی تصفیه خانه فاضلاب شهر گلوگاه، طرح‌های آبرسانی در مناطق مختلف این شهرستان نیز با هدف تأمین پایدار آب شرب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم در حال پیگیری و اجرا است.