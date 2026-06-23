مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت در ۲۷ کیلومتر از آزادراه و محور قدیم تهران–قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهرداد جهانی، گفت: در راستای ارتقای ایمنی تردد و بهبود کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل، عملیات بهسازی و روکش آسفالت باند رفت آزادراه تهران–قم به طول ۱۲ کیلومتر با اعتباری حدود ۱۲۸ میلیارد تومان و محور قدیم تهران–قم به طول ۱۵ کیلومتر با اعتباری حدود ۸۲ میلیارد تومان در حال اجراست.

وی افزود: این مسیرها در محدوده سه کریدور مهم تهران–بوشهر، تهران–بندر امام خمینی و تهران–بندرعباس قرار دارند و از محورهای راهبردی و پرتردد کشور به شمار می‌روند.

جهانی با اشاره به اهمیت محور تهران–قم در اتصال پایتخت به بنادر جنوبی کشور تصریح کرد: حفظ و نگهداری شبکه راه‌های شریانی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و بهسازی این مسیرها با هدف افزایش ایمنی و تسهیل تردد انجام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران ادامه داد: عملیات بهسازی باند رفت آزادراه تهران–قم با بهره‌گیری از توان فنی و ماشین‌آلات موجود در حال اجراست و تلاش می‌شود این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

وی همچنین درباره محور قدیم تهران–قم گفت: عملیات روکش آسفالت در این محور نیز با پیشرفت مطلوبی ادامه دارد و هدف آن ارتقای سطح ایمنی راه‌ها و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای است.

جهانی در پایان با تأکید بر نقش مهم این محور در جابه‌جایی مسافر و کالا افزود: اجرای پروژه‌های نگهداری و بهسازی در محورهای شریانی استان تهران طبق برنامه ادامه خواهد داشت.