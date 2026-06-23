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شهرستان شهریار با تکیه بر ۶۸۰۰ هکتار باغ، به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید میوههای سردرختی در کشور، در حالی که با گرمای فصل و اوج برداشت محصول روبروست، پیشبینی میشود امسال ۱۰۶ هزار تن میوه از این منطقه برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهریار با اشاره به اینکه تولید انواع میوههای سردرختی از جمله، گوجه سبز، زرد آلو، هلو و شلیل، از مهمترین میوههای این شهرستان است گفت: تولید ۱۸۷ هزار تن انواع میوه، این شهرستان را به یکی از قطبهای تولید میوههای سردرختی تبدیل کرده است.
روح اله حق شناس با اشاره به سرمازدگی ابتدای امسال افزود: متاسفانه امسال با آسیب درختان بدلیل سرمازدگی، بخش عمده ایی از محصولات سردرختی مانند گوجه سبز از بین رفت.
وی گفت: پیش بینی میشود امسال ۱۰۶ هزار تن میوه از باغهای این شهرستان برداشت شود.