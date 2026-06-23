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نماینده کارگروه تابآوری صنعت ساختمان با تأکید بر ضرورت عبور از الگوهای سنتی ساختوساز، اعلام کرد: صنعت ساختمان کشور برای مقابله مؤثر با بحرانهایی همچون تحریم، کمبود مصالح و شوکهای اقتصادی، نیازمند حرکت از «تابآوری» به «پادشکنندگی» و بهرهگیری گسترده از فناوریهای نوین است.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، نماینده کارگروه تابآوری صنعت ساختمان گفت: تجربه سالهای اخیر نشان داده است که الگوهای سنتی ساختوساز توان کافی برای مواجهه با بحرانهای پیچیده و شوکهای اقتصادی را ندارند و باید مسیر جدیدی برای تحول این صنعت تعریف شود.
امیدرضا ریاحی در نشست هماندیشی تشکلهای حوزه مسکن و ساختمان با وزیر راه و شهرسازی افزود: کارگروه تخصصی تابآوری صنعت ساختمان با مشارکت تشکلهای صنفی و حرفهای و حمایت معاونت مسکن و ساختمان، تدوین نقشه راه ۱۰ ساله این بخش را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه هدف این برنامه حرکت از تابآوری منفعل به پادشکنندگی فعال است، اظهار داشت: صنعت ساختمان باید به گونهای طراحی شود که نه تنها در برابر بحرانها آسیب کمتری ببیند، بلکه از دل چالشها توانمندتر و رقابتپذیرتر خارج شود.
ریاحی شرایط کنونی صنعت ساختمان را متأثر از نوسانات شدید اقتصادی، تحریمها، کمبود برخی مصالح راهبردی و کاهش قدرت خرید متقاضیان دانست و گفت: این عوامل ضرورت بازنگری در شیوههای ساختوساز را دوچندان کرده است.
وی توسعه فناوریهای نوین از جمله مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، هوش مصنوعی، دادههای کلان و ابزارهای دیجیتال را از الزامات تحول در این صنعت برشمرد.
نماینده کارگروه تابآوری صنعت ساختمان همچنین بر بازنگری مقررات ملی ساختمان، تنوعبخشی به زنجیره تأمین مصالح و تقویت ظرفیت شرکتهای دانشبنیان تأکید کرد.
وی ایجاد قرارگاه ملی تابآوری، شبکه ملی لجستیک مصالح، بانک ضایعات ساختمانی و تدوین شاخصهای ملی تابآوری را از مهمترین اقدامات پیشنهادی برای افزایش آمادگی این بخش عنوان کرد.
ریاحی خاطرنشان کرد: چشمانداز ترسیمشده، دستیابی به صنعتی سبک، سریع، ایمن، فناورمحور و متکی بر توان داخلی است که بتواند در برابر بحرانها و محدودیتهای بیرونی عملکرد پایدار خود را حفظ کند.
وی افزود: صنعت ساختمان امروز در نقطهای تعیینکننده قرار دارد و انتخاب میان ادامه روند سنتی یا حرکت به سوی ساختاری چابک و پادشکننده، آینده این بخش را رقم خواهد زد.