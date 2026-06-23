پخش زنده
امروز: -
نشریه شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور خرداد ماه ۱۴۰۵ منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز آمار ایران، با توجه به تغییرات سریع جوامع در عصر حاضر، جمعآوری و انتشار آمارها در بازههای زمانی کوتاه مدت (فصلی، ماهانه، هفتگی و حتی روزانه) میتواند به مسئولان جهت برنامهریزی هدفمند و دقیق و رصد و ارزیابی برنامهها کمک شایانی نماید.
نظر به این مهم، مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و انتشار گزارش شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور مینماید. این مجموعه حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینههای اقتصادی و اجتماعی است که به صورت ماهانه منتشر میشود. مجموعه حاضر گزارش بهروز شده شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا خردادماه ۱۴۰۵ است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرحهای آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی میباشد.