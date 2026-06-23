به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز آمار ایران، با توجه به تغییرات سریع جوامع در عصر حاضر، جمع­‌آوری و انتشار آمار‌ها در بازه‌­های زمانی کوتاه مدت (فصلی، ماهانه، هفتگی و حتی روزانه) می­‌تواند به مسئولان جهت برنامه‌ریزی هدفمند و دقیق و رصد و ارزیابی برنامه‌ها کمک شایانی نماید.

نظر به این مهم، مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و انتشار گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور می‌­نماید. این مجموعه حاوی آخرین اطلاعات سالانه، فصلی و ماهانه کشور در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی است که به­ صورت ماهانه منتشر می‌شود. مجموعه حاضر گزارش به­‌روز شده شاخص­‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور تا خرداد­ماه ۱۴۰۵ است. منابع اطلاعاتی این گزارش، نتایج طرح­‌های آمارگیری و محاسبات ملی مرکز آمار ایران و آمار‌های ثبتی دستگاه‌­های اجرایی می‌باشد.

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